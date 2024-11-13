Байден встретится с Си Цзиньпином во время визита в Перу, - Reuters
Президент США Джо Байден 16 ноября посетит Перу для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там он проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство отмечает, что эта встреча с Си Цзиньпином, вероятно, станет последней для Байдена на посту президента США.
Ожидается, что лидеры проведут переговоры по кулуарам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Перу Лиме. Они обсудят "ряд глобальных горячих точек", включая повышенную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Отмечается, что последний раз Байден говорил с китайским лидером по телефону в апреле этого года.
"Разговоры были непростыми. Эта откровенность была важна в управлении отношениями", - сказал Reuters один из чиновников.
Отношения США и Китая
Отметим, что США и Китай конкурируют за мировое лидерство. Речь идет не только об экономической сфере, но и политическом влиянии, военных возможностях, технологиях и космической сфере.
В последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались 15 ноября 2023 на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
Недавно сообщалось, что Байден и Си Цзиньпин встретятся в Рио-де-Жанейро на саммите G20 на следующей неделе.
В Китае, впервые комментируя недавние выборы в США, заявили, что надеются на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование. Пекин отказался комментировать угрозы Дональда Трампа по поводу увеличения пошлин на китайские товары.
На днях Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом. Китайский лидер приветствовал республиканца с победой на выборах президента США.
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