Байден встретится с Си Цзиньпином во время визита в Перу, - Reuters

Президент США Джо Байден 16 ноября посетит Перу для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там он проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство отмечает, что эта встреча с Си Цзиньпином, вероятно, станет последней для Байдена на посту президента США.

Ожидается, что лидеры проведут переговоры по кулуарам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Перу Лиме. Они обсудят "ряд глобальных горячих точек", включая повышенную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Отмечается, что последний раз Байден говорил с китайским лидером по телефону в апреле этого года.

"Разговоры были непростыми. Эта откровенность была важна в управлении отношениями", - сказал Reuters один из чиновников.