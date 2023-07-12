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Байден на зустрічі з Зеленським: світ об'єднується завдяки Україні

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Середа 12 липня 2023 17:31
Байден на зустрічі з Зеленським: світ об'єднується завдяки Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Світова спільнота обʼєднується завдяки Україні. Однак Київ заплатив за це надто високу ціну.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дуже сумно те, що відбувається в Україні, однак добрі новини в тому, що світ об'єднується. Дуже висока ціна за це, однак відбувається об'єднання у світі. Люди розуміють, що не можна просто дивитися на те, що відбувається", - заявив він.

При цьому Байден додав, що Японія прямо залучена в те, що відбувається в Україні.

"Питання у менталітеті Путіна, це щось із 14 століття. Я мушу підкреслити. Ми говорили раніше. Ідея, що (премʼєр-міністр Японії Фуміо, - ред.) Кішида збільшує оборонний бюджет, зменшують внутрішній бюджет, вони прямо залучені в те, що відбувається в Україні. Це надзвичайно", - зазначив він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Напередодні у Вільнюсі країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України. В ньому вони окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Лідери країн-членів визначили, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і держава виконає певні умови.

Проте Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Зеленський перед зустріччю з Байденом зауважив, що не збирається переконувати президента США в тому, що Україна має бути в НАТО.

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