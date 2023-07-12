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Байден на встрече с Зеленским: мир объединяется благодаря Украине

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 17:31
Байден на встрече с Зеленским: мир объединяется благодаря Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Мировое сообщество объединяется благодаря Украине. Однако Киев заплатил за это слишком высокую цену.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

"Очень печально то, что происходит в Украине, однако хорошие новости в том, что мир объединяется. Очень высокая цена за это, однако происходит объединение в мире. Люди понимают, что нельзя просто смотреть на то, что происходит", - заявил он.

При этом Байден добавил, что Япония прямо вовлечена в происходящее в Украине.

"Вопрос в менталитете Путина, это что-то из 14 века. Я должен подчеркнуть. Мы говорили ранее. Идея, что (премьер-министр Японии Фумио, - ред.) Кишида увеличивает оборонный бюджет, уменьшают внутренний бюджет, они прямо вовлечены в то, что происходит в Украине. Это чрезвычайно", - отметил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Накануне в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем они обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Лидеры стран-членов определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и государство выполнит определенные условия.

Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Зеленский перед встречей с Байденом отметил, что не намерен убеждать президента США в том, что Украина должна быть в НАТО.

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