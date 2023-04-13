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Байден зробив заяву про витік документів Пентагону

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство юстиції та розвідка Сполучених Штатів ведуть масштабне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Ірландії, пише репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс в Twitter.

"Мін'юст США і розвідспільнота ведуть повномасштабне розслідування витоку матеріалів Пентагону, наближаються до розкриття справи", - заявив Байден.

Він також зауважив, що його більше турбує факт витоку документів, а не їх зміст.

Нагадаємо, що минулого тижня стався витік секретних американських військових документів, значна частина з яких стосується війни на території України.

Як неодавно заявив голова Пентагону Ллойд Остін, США дуже серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тож обіцяють "перевернути кожен камінь" аж доки не буде знайдено джерело витоку.

Натомість в Україні заявили, що "витік" секретних документів є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації".

Додамо, що в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися усі подробиці інциденту.

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