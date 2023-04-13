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Байден сделал заявление об утечке документов Пентагона

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство юстиции и разведка Соединенных Штатов ведут масштабное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, пишет репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Минюст США и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, приближаются к раскрытию дела", - заявил Байден.

Он также отметил, что его больше беспокоит факт утечки документов, а не их содержание.

Напомним, что на прошлой неделе произошла утечка секретных американских военных документов, значительная часть которых касается войны на территории Украины.

Как недавно заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США очень серьезно относятся к "сливу" секретных документов, поэтому обещают "перевернуть каждый камень" до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

В Украине же заявили, что "утечка" секретных документов является "смесью правдивой и ложной информации".

Добавим, что в материале РБК-Украина можно узнать все подробности инцидента.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины