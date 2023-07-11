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Байден зробив заяву про шлях України до НАТО

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.

"Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовний. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, - ред.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", - заявив президента США.

Як відзначив Байден, російський диктатор Володимир Путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.

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