Байден зробив важливу заяву щодо України із закликом до Конгресу: історія спостерігає

"Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз для нас настав час твердо стояти разом з Україною та об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що Сполучені Штати стоять за свободу і нікому не підкоряються", - сказав він під час своєї промови на тлі оголошених санкцій проти РФ.

Україні необхідно більше поставок із США

За словами американського лідера, через два роки після початку війни народ України "продовжує боротися з величезною мужністю, але у них закінчуються боєприпаси".

"Україні необхідно більше поставок зі США, щоб протистояти нещадним атакам Росії, які можливі завдяки зброї та боєприпасам з Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників має ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, поки не стало надто пізно", - сказав він.

Президент США додав, що цей законопроект не лише передбачає термінове фінансування для України, але також інвестує у власну оборонно-промислову базу Америки.

"Він був прийнятий переважною більшістю голосів у Сенаті, і немає жодних сумнівів у тому, що якщо спікер оголосить голосування, він швидко пройде в Палаті представників. Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроект, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти Путіну. Не підтримка цього законопроекту йому тільки на руку", - вважає Байден.

Путін сильно прорахувався

Він також нагадав, що завтра виповнюється два роки, як російські ракети почали вибухати неподалік столиці Києва, російські війська перейшли кордон з Україною і почалася жорстока атака Володимира Путіна на Україну.

"Він (Путін, - ред.) вірив, що зможе легко підкорити волю і зламати рішучість вільного народу. Що він зможе перетворитися на суверенну націю, і світ перевернеться. Що він зможе похитнути основи безпеки в Європі та за її межами. Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін дуже прорахувався", - констатував Байден.

Ставки виходять далеко за межі України

Він повторив, що "відважний народ України продовжує боротися", непохитно у своїй рішучості захистити свою свободу та майбутнє. За його словами, "НАТО сильніший, більший і згуртованіший, ніж будь-коли", а безпрецедентна глобальна коаліція з 50 країн на підтримку України, очолювана Сполученими Штатами, як і раніше віддана наданню критично важливої допомоги Україні та притягненню Росії до відповідальності за її агресію.

"Американський народ і люди у всьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Десять років тому Путін окупував Крим і створив маріонеткові режими у Луганській та Донецькій областях України. Два роки тому він намагався стерти Україну з землі. Якщо Путін не заплатить ціну за всі смерті і руйнування, він продовжить йти вперед. І витрати для Сполучених Штатів, а також для наших союзників по НАТО і партнерів у Європі та в усьому світі зростуть", - резюмував Байден.

Допомога Україні від США

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Наразі питання виділення 60 млрд євро для України стоїть настільки гостро, що за словами представниці Пентагону Сабріни Сінгх, у разі відсутності допомоги США, Україні доведеться обирати, за які населені пункти ЗСУ боротимуться з огляду на наявні ресурси. А посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки і ця підтримка "потрібна ще вчора".

Нагадаємо, за 2023 рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їхня загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів. Зокрема, наприкінці грудня США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів.