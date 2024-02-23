Байден сделал важное заявление по Украине с призывом к Конгрессу: история наблюдает

"История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас для нас настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и никому не подчиняются", - сказал он во время своей речи на фоне объявленных санкций против РФ.

Украине необходимо больше поставок из США

По словам американского лидера, спустя два года после начала войны народ Украины "продолжает сражаться с огромным мужеством, но у них заканчиваются боеприпасы".

"Украине необходимо больше поставок из США, чтобы противостоять беспощадным атакам России, которые возможны благодаря оружию и боеприпасам из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, пока не стало слишком поздно", - сказал он.

Президент США добавил, что этот законопроект не только предусматривает срочное финансирование для Украины, но также инвестирует в собственную оборонно-промышленную базу Америки.

"Он был принят подавляющим большинством голосов в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что, если спикер объявит голосование, он быстро пройдет в Палате представителей. Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять Путину. Не поддержка этого законопроекта ему только на руку", - считает Байден.

Путин сильно просчитался

Он также напомнил, что завтра исполняется два года, как российские ракеты начали взрываться недалеко от столицы Киева, российские войска перешли границу с Украиной и началась жестокая атака Владимира Путина на Украину.

"Он (Путин, - ред.) верил, что сможет легко подчинить волю и сломить решимость свободного народа. Что он сможет превратиться в суверенную нацию, и мир перевернется. Что он сможет пошатнуть основы безопасности в Европе и за ее пределами. Два года спустя мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", - констатировал Байден.

Ставки выходят далеко за пределы Украины

Он повторил, что "отважный народ Украины продолжает сражаться", непоколебимо в своей решимости защитить свою свободу и будущее. По его словам, "НАТО сильнее, крупнее и сплоченнее, чем когда-либо", а беспрецедентная глобальная коалиция из 50 стран в поддержку Украины, возглавляемая Соединенными Штатами, по-прежнему привержена оказанию критически важной помощи Украине и привлечению России к ответственности за ее агрессию.

"Американский народ и люди во всем мире понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Десять лет назад Путин оккупировал Крым и создал марионеточные режимы в Луганской и Донецкой областях Украины. Два года назад он пытался стереть Украину с лица земли. Если Путин не заплатит цену за все смерти и разрушения, он продолжит идти вперед. И издержки для Соединенных Штатов, а также для наших союзников по НАТО и партнеров в Европе и во всем мире, возрастут", - резюмировал Байден.

Помощь Украине от США

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Сейчас вопрос выделения 60 млрд евро для Украины стоит настолько остро, что по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, в случае отсутствия помощи США, Украине придется выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться с учетом имеющихся ресурсов. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера".

Напомним, за 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов долларов. В частности, в конце декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.