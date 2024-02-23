Байден сделал важное заявление по Украине с призывом к Конгрессу: история наблюдает

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить помощь Украине на более чем 60 млрд евро 23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, опубликованное на сайте Белого дома.
"История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас для нас настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и никому не подчиняются", - сказал он во время своей речи на фоне объявленных санкций против РФ.
По словам американского лидера, спустя два года после начала войны народ Украины "продолжает сражаться с огромным мужеством, но у них заканчиваются боеприпасы".
"Украине необходимо больше поставок из США, чтобы противостоять беспощадным атакам России, которые возможны благодаря оружию и боеприпасам из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, пока не стало слишком поздно", - сказал он.
Президент США добавил, что этот законопроект не только предусматривает срочное финансирование для Украины, но также инвестирует в собственную оборонно-промышленную базу Америки.
"Он был принят подавляющим большинством голосов в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что, если спикер объявит голосование, он быстро пройдет в Палате представителей. Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять Путину. Не поддержка этого законопроекта ему только на руку", - считает Байден.
Он также напомнил, что завтра исполняется два года, как российские ракеты начали взрываться недалеко от столицы Киева, российские войска перешли границу с Украиной и началась жестокая атака Владимира Путина на Украину.
"Он (Путин, - ред.) верил, что сможет легко подчинить волю и сломить решимость свободного народа. Что он сможет превратиться в суверенную нацию, и мир перевернется. Что он сможет пошатнуть основы безопасности в Европе и за ее пределами. Два года спустя мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", - констатировал Байден.
Он повторил, что "отважный народ Украины продолжает сражаться", непоколебимо в своей решимости защитить свою свободу и будущее. По его словам, "НАТО сильнее, крупнее и сплоченнее, чем когда-либо", а беспрецедентная глобальная коалиция из 50 стран в поддержку Украины, возглавляемая Соединенными Штатами, по-прежнему привержена оказанию критически важной помощи Украине и привлечению России к ответственности за ее агрессию.
"Американский народ и люди во всем мире понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Десять лет назад Путин оккупировал Крым и создал марионеточные режимы в Луганской и Донецкой областях Украины. Два года назад он пытался стереть Украину с лица земли. Если Путин не заплатит цену за все смерти и разрушения, он продолжит идти вперед. И издержки для Соединенных Штатов, а также для наших союзников по НАТО и партнеров в Европе и во всем мире, возрастут", - резюмировал Байден.
Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.
Сейчас вопрос выделения 60 млрд евро для Украины стоит настолько остро, что по словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, в случае отсутствия помощи США, Украине придется выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут бороться с учетом имеющихся ресурсов. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера".
Напомним, за 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов долларов. В частности, в конце декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.
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