Байден змушений реагувати на вимоги демократів припинити поставки зброї Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільних осіб після військового удару в Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців. Білий дім зіткнувся із закликами деяких демократів припинити військові поставки до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Речник Ради національної безпеки при президенті зауважив, що Ізраїль має право переслідувати ХАМАС. Він також підтвердив, що під час удару у Рафаху було вбито двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних осіб.

"Але, як ми чітко зазначили, Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів, щоб захистити цивільне населення", - сказав він.

Агентство зазначає, що Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з боку своєї власної партії щодо зменшення підтримки Ізраїлю.

Наприклад, Александрія Окасіо-Кортес, відомий демократ у Палаті представників, назвала удар по Рафаху "невиправданим звірством", додавши в пості в соціальних мережах, що "президенту давно пора виконати своє слово і призупинити військову допомогу".

"Жахливі та шокуючі кадри з’явилися минулої ночі у Рафаху", — заявила представник від 7-го конгресійного округу штату Массачусетс Айанна Пресслі.

Удар по табору біженців у Рафаху