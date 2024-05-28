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Байден вынужден реагировать на требования демократов прекратить поставки оружия Израилю

Вторник 28 мая 2024 07:05
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Байден вынужден реагировать на требования демократов прекратить поставки оружия Израилю Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль принять все меры предосторожности для защиты гражданских лиц после военного удара в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев. Белый дом столкнулся с призывами некоторых демократов прекратить военные поставки в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Совета национальной безопасности при президенте отметил, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС. Он также подтвердил, что во время удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАСа, ответственные за нападения на израильских гражданских лиц.

"Но, как мы четко отметили, Израиль должен принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население", - сказал он.

Агентство отмечает, что Байден столкнулся с растущим давлением со стороны своей собственной партии по поводу уменьшения поддержки Израиля.

К примеру, Александрия Окасио-Кортес, известный демократ в Палате представителей, назвала удар по Рафаху "неоправданным зверством", добавив в посте в социальных сетях, что "президенту давно пора выполнить свое слово и приостановить военную помощь".

"Ужасные и шокирующие кадры появились минувшей ночью в Рафахе", - заявила представитель от 7-го конгрессионного округа штата Массачусетс Айанна Прессли.

Удар по лагерю беженцев в Рафахе

Напомним, 26 мая был нанесен авиаудар по району города, где находился палаточный городок беженцев. По последним данным, погибли 45 человек.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по "комплексу в Рафахе, где действовали значительные террористы ХАМАС. Удар был нанесен по законным целям". Генеральный штаб ЦАХАЛ "расследует обстоятельства гибели гражданских лиц" в городе.

Тем не менее, это событие стало новым поводом для обвинений в адрес Израиля в нарушениях гуманитарного права.

Министры иностранных дел ЕС впервые приняли участие в "значительной" дискуссии по поводу санкций против Израиля на случай, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право, заявил министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин.

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