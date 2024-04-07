Байден здобув важливу передвиборчу перемогу над Трампом: про що йдеться

У березні президент США Джо Байден зібрав понад 90 млн доларів на свою передвиборчу кампанію та Демократичну партію, перевершивши результат республіканського кандидата Дональда Трампа і збільшивши свою фінансову перевагу над ключовим опонентом гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з заявою виборчого штабу чинного глави Білого дому, він та його партія закінчили березень зі 192 млн доларів готівки в касі, що є найбільшою сумою, зібраною демократами на цей момент. Це більш ніж удвічі більше, ніж 93,1 млн доларів, про які Трамп і Республіканська партія заявляли наприкінці березня.

Байден отримав найбільшу на сьогоднішній день суму від дрібних донорів, побивши встановлені у кожному з попередніх чотирьох місяців рекорди. Кампанія подвоїла розмір свого списку розсилки і побачила вдвічі більше взаємодії з тими, хто отримує її електронні листи й текстові повідомлення.

Крім того, долучилися донори з "глибокими кишенями". Так, у березні на одному із заходів у Нью-Йорку, за участю Байдена та екс-президентів Білла Клінтона і Барака Обами, було зібрано 26 млн доларів.

З моменту висунення своєї кандидатури на переобрання у квітні 2023 року, Байден зібрав понад 422 млн доларів. Як чинний президент, що мав лише номінальну опозицію на праймеріз, він зміг накопичити гроші для загальних виборів. Тим часом Дональд Трамп змагався протягом дорогого сезону праймеріз, відбиваючись від суперників, серед яких губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі.

У березні 704 тис. донорів зробили 864 тис. внесків, а найбільша денна сума, зібрана Байденом, склала 10 млн доларів після його промови "Про становище країни". Конкурс на участь в заході зі збору коштів у Нью-Йорку приніс від простих жертводавців 9,5 млн доларів.

"Гроші, які ми збираємо, є історичними, і вони підуть на критично важливу роботу з побудови переможної кампанії", - заявила менеджер кампанії Джулі Чавес Родрігес, вказуючи на офіси кампанії по всій країні, розширення штату в штатах, де відбудуться вибори, а також на програму платних засобів масової інформації.

Байден сподівається скористатися юридичними проблемами Трампа, які включають чотири кримінальні звинувачення, що "з'їли" частину його "бойового запасу", пише Bloomberg.

У суботньому повідомленні про збір коштів, кампанія Байдена рекламувала його залучення дрібних донорів, - характерну рису збору коштів для Трампа в минулому, - і заявила, що його опонент перебуває у Флориді, "збираючи чеки від кількох мільярдерів, які хочуть знизити податки".

Водночас Трамп, який лише в середині березня розпочав збір коштів для Національного комітету Республіканської партії, зібрав 65,6 млн доларів, але налаштований зібрати ще більше.

Організований мільярдером Джоном Полсоном у суботу, 6 квітня, захід у Палм-Біч, на якому були присутні спонсори, що виписували шестизначні чеки, приніс Трампу 50,5 млн доларів. До того, як він отримав номінацію і почав збирати гроші для Республіканського комітету і партій штатів, Трамп міг прийняти лише 3300 доларів від приватних осіб на свою кампанію. Тепер він може отримати 814 600 тис. доларів від одного донора.