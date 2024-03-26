Трампу вдалося призупинити конфіскацію своїх активів у справі про шахрайство

У понеділок, 25 березня, Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, що зобов'язувало політика внести протягом 10 днів заставу на суму 175 млн доларів. Це заборониняє владі штату Нью-Йорк арештувати його активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення апеляційного суду середньої ланки відтерміновує виконання судового рішення у справі, в якій було встановлено, що Трамп завищив свої статки, щоб ввести в оману інвесторів та кредиторів.

Водночас це рішення не вказує, як апеляційний суд може в кінцевому підсумку ухвалити рішення або розглянути справу по суті. Суддям може знадобитися до року або більше, щоб ухвалити рішення з цього питання.

"Я з великою повагою ставлюся до рішення апеляційного суду і дуже швидко внесу 175 млн доларів готівкою або облігаціями, або цінними паперами, або чим завгодно", - сказав Трамп журналістам у будівлі суду.

Водночас, в Офісі генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, що веде цивільну справу, зазначили, що Трампу "все ще загрожує відповідальність за його приголомшливе шахрайство".

У понеділок настав крайній термін для винесення рішення щодо 454 млн доларів, які Трамп неспроможний сплатити. Тоді Джеймс могла би попросити суд почати арешт активів політика, включно з нерухомістю - будинком 40 на Волл-стріт на Манхеттені.