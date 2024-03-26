Трампу вдалося призупинити конфіскацію своїх активів у справі про шахрайство
У понеділок, 25 березня, Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, що зобов'язувало політика внести протягом 10 днів заставу на суму 175 млн доларів. Це заборониняє владі штату Нью-Йорк арештувати його активи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рішення апеляційного суду середньої ланки відтерміновує виконання судового рішення у справі, в якій було встановлено, що Трамп завищив свої статки, щоб ввести в оману інвесторів та кредиторів.
Водночас це рішення не вказує, як апеляційний суд може в кінцевому підсумку ухвалити рішення або розглянути справу по суті. Суддям може знадобитися до року або більше, щоб ухвалити рішення з цього питання.
"Я з великою повагою ставлюся до рішення апеляційного суду і дуже швидко внесу 175 млн доларів готівкою або облігаціями, або цінними паперами, або чим завгодно", - сказав Трамп журналістам у будівлі суду.
Водночас, в Офісі генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, що веде цивільну справу, зазначили, що Трампу "все ще загрожує відповідальність за його приголомшливе шахрайство".
У понеділок настав крайній термін для винесення рішення щодо 454 млн доларів, які Трамп неспроможний сплатити. Тоді Джеймс могла би попросити суд почати арешт активів політика, включно з нерухомістю - будинком 40 на Волл-стріт на Манхеттені.
Справа про цивільне шахрайство Трампа
В одній з численних кримінальних справ проти екс-президента США, суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон встановив, що Трамп займався шахрайством, завищуючи вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі "Трамп-тауер", а також різних офісних будівель і полів для гольфу. Судовий процес зосередився насамперед на тому, скільки політик має сплатити штрафних санкцій.
24 лютого суддя Енгорон офіційно зобов'язав Трампа виплатити 454,2 млн доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом. Крайній термін для винесення рішення був встановлений на 25 березня. Політик подав апеляцію на це рішення.
Трамп заявив про неготовність сплатити таку суму і звернувся до однієї з організацій, яку раніше визнали винною в обмані, з проханням допомогти покрити необхідні видатки.
15 березня судовий розгляд у справі про шахрайство екс-президента відтермінували на 30 днів. Слухання було заплановане на 25 березня, але тепер відбудеться не раніше кінця квітня.
Загалом, проти Дональда Трампа висунули 91 кримінальне звинувачення за кількома справами. Зокрема, це справи щодо виплати 130 тис доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші.
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