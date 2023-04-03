Байден не збирається оголошувати про балотування у президенти США найближчим часом, - ЗМІ

Немає жодних ознак того, що Байден передумав балотуватися на другий строк. При цьому якщо він зрештою вирішить відмовитися, пізнє рішення може дати перевагу віце-президенту Камалі Гарріс, якщо вона захоче балотуватися в президенти.

Зазначається, що передвиборча кампанія Байдена все ще перебуває на ранніх стадіях, і ще потрібно прийняти рішення щодо вищих посад, таких як керівник кампанії та фінансовий голова.

При цьому Байден і його найближче оточення не бачать недоліків у тому, що президент не поспішає, адже у нього немає значних основних викликів, тому деякий час він може залишатися поза передвиборчою боротьбою та зосередитися на управлінні.

Радники Байдена також вважають, що очікування має потенційну позитивну сторону, адже воно дозволяє йому протиставити своє лідерство Республіканській партії та драмі навколо звинувачення колишнього президента Дональда Трампа.

Додамо, що на графік оголошення про балотування також може вплинути бажання радників Байдена отримати високі початкові цифри збору коштів, щоб уникнути новинних повідомлень про відсутність ентузіазму чи вразливість.

Кандидати в президенти повинні оприлюднювати підсумки зборів після кожного кварталу. Перший квартал збору коштів у 2023 році минув, а другий квартал збору коштів триватиме з 1 квітня по 30 червня.

Якщо Байден почекає до травня, деякі союзники можуть радити відкласти оголошення до третього кварталу, який починається в липні. Проте збір коштів може бути складним у липні та серпні, тому деякі радники вважають, що оголошення про переобрання Байдена може бути відкладено на осінь, хоча більшість не вірить, що він чекатиме так довго.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оцінив, чи послаблять США підтримку України після виборів.

Тим часом, згідно з опитуванням, понад половина республіканців готова підтримати Дональда Трампа на президентських виборах попри намір влади висунути йому обвинувачення.

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