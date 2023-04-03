Байден не собирается объявлять о баллотировании в президенты США в ближайшее время, - СМИ

Нет никаких признаков того, что Байден передумал баллотироваться на второй срок. При этом, если он в конце концов решит отказаться, позднее решение может дать преимущество вице-президенту Камале Харрис, если она захочет баллотироваться в президенты.

Отмечается, что предвыборная кампания Байдена все еще находится на ранних стадиях, и еще предстоит принять решение по высшим должностям, таким как руководитель кампании и финансовый глава.

При этом Байден и его ближайшее окружение не видят недостатков в том, что президент не спешит, ведь у него нет значительных основных вызовов, поэтому некоторое время он может оставаться вне предвыборной борьбы и сосредоточиться на управлении.

Советники Байдена также считают, что у ожидания есть потенциальная положительная сторону, ведь это позволяет ему противопоставить свое лидерство Республиканской партии и драме вокруг обвинения бывшего президента Дональда Трампа.

Добавим, что на график объявления о баллотировании также может повлиять желание советников Байдена получить высокие начальные цифры сбора средств во избежание новостных сообщений об отсутствии энтузиазма или уязвимости.

Кандидаты в президенты должны обнародовать итоги сборов после каждого квартала. Первый квартал сбора средств в 2023 году прошел, а второй квартал сбора средств продлится с 1 апреля по 30 июня.

Если Байден подождет до мая, некоторые союзники могут советовать отложить объявление до третьего квартала, которые начинается в июле. Однако сбор средств может быть сложным в июле и августе, поэтому некоторые советники считают, что объявление о переизбрании Байдена может быть отложено на осень, хотя большинство не верит, что он будет ждать так долго.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил, ослабят ли США поддержку Украины после выборов.

Между тем, согласно опросу, более половины республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, несмотря на намерение властей предъявить ему обвинение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.