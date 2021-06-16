Байден о заявлении, что Путин убийца: больше не буду этот вопрос поднимать
Президент США Джо Байден подтвердил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что глава Кремля убийца. По словам лидера США, Путин был доволен его объяснением.
Об этом речь шла на пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным в Женеве.
Байден отметил, что пообещал Путину больше не поднимать этот вопрос.
"Он доволен (моим объяснением - ред.)... Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", - добавил он.
После своей инаугурации Байден дал интервью телеканалу ABC News, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. "Ммм, да", - сказал он журналисту телеканала.
В ответ на это российский президент ответил известной поговоркой: "кто обзывается, тот сам так называется". Путин также пожелал Байдену "быть здоровым".
Напомним, на пресс-конференции в Женеве Путин рассказал, что Байден, после своего заявления об убийце, позвонил ему. Путин сказал, что Байден объяснил свои слова и его эти объяснения устроили.
Как писало РБК-Украина, после заявления Байдена о Путине отношения между США и России резко испортились. В частности, обе страны отозвали своих послов для консультаций.
На сегодняшних переговорах в Женеве Байден и Путин договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон. Однако конкретных сроков возвращения дипломатов пока нет.