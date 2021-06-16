ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Меня это устроило: Путин заявил, что Байден объяснился за "убийцу"

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 19:17
Меня это устроило: Путин заявил, что Байден объяснился за "убийцу" Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден объяснил свои слова о том, что считает его убийцей. После этого заявления, как рассказал Путин, между ним и Байденом состоялся телефонный разговор.

Об этом говорилось на пресс-конференции Путина после встречи с Байденом в Женеве.

"После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, мы встретились. Разговор был конструктивен", - сказал он.

Путин отметил, что похожий вопрос был задан и предыдущем президенту США Дональду Трампу, но он тогда уклонился от ответа.

"Что касается различного рода обвинений, то вспомните, его предшественник, ему задали такой же вопрос, но он уклонился. Действующий президент США решил ответить таким вот образом. Его ответ отличался от ответа господина Трампа", - добавил он.

Напомним, Путин также сообщил, что Россия и США договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. Послы были отозваны из стран после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО