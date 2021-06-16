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Байден про заяву, що Путін вбивця: більше не буду це питання підіймати

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Женева, Середа 16 червня 2021 20:56
Байден про заяву, що Путін вбивця: більше не буду це питання підіймати Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден підтвердив, що обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним свою заяву про те, що очільник Кремля вбивця. За словами лідера США, Путін був задоволений його поясненням.

Про це йшлося на прес-конференції Байдена після зустрічі з Путіним у Женеві.

Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не підіймати цього питання.

"Він задоволений (моїм поясненням - ред.)... Я сказав, що більше не буду це питання підіймати", - додав він.

Після своєї інавгурації Байден дав інтерв'ю телеканалу ABC News, в якому ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею. "Ммм, так", - сказав він журналісту телеканалу.

У відповідь на це російський президент відповів відомою приказкою: "хто обзивається, той сам так називається". Путін також побажав Байдену "бути здоровим".

Нагадаємо, на прес-конференції у Женеві Путін розповів, що Байден, після своєї заяви про вбивцю, зателефонував йому. Путін сказав, що Байден пояснив свої слова і його ці пояснення влаштували.

Як писало РБК-Україна, після заяви Байдена про Путіна відносини між США та Росії різко зіпсувалися. Зокрема, обидві країни відкликали своїх послів для проведення консультацій.

На сьогоднішніх переговорах у Женеві Байден та Путін домовилися повернути послів у Москву та Вашингтон. Однак конкретних термінів повернення дипломатів поки немає.

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