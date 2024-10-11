Байден заявив Шольцу, що має намір продовжити надавати військову допомогу Україні
У четвер президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Крім військової підтримки України, Байден підкреслив і американсько-німецькі відносини.
"Президент наголосив на міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку оборони України від російської агресії", - йдеться у заяві.
У свою чергу інформацію про розмову двох лідерів підтвердили і у Бундесвері.
"Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом", - йдеться у повідомленні Бундесверу.
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