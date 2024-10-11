Байден заявил Шольцу, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине

В четверг президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы американский лидер заявил о намерении продолжать помогать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Помимо военной поддержки Украины Байден отметил и американо-германские отношения.

"Президент подчеркнул прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении.

В свою очередь, информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.

"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении Бундесвера.