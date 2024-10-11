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Байден заявил Шольцу, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине

Пятница 11 октября 2024 05:26
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Байден заявил Шольцу, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы американский лидер заявил о намерении продолжать помогать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Помимо военной поддержки Украины Байден отметил и американо-германские отношения.

"Президент подчеркнул прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении.

В свою очередь, информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.

"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении Бундесвера.

Напомним, что на этой неделе в субботу, 12 октября, должно было состояться новое заседание в формате "Рамштайн". Однако встречу перенесли на неизвестный период, поскольку президент США Джо Байден отложил поездку в Германию из-за урагана "Милтон".

Также отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский должен провести встречу с канцлером Олафом Шольцем и представить ему План победы Украины.

Вчера, глава украинского государства этот представил премьер-министру Британии Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Джорджии Мелони.

В ходе пресс-конференции с итальянским премьер-министром Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы Украины.

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