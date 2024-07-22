Байден заявив, що залишиться президентом США до завершення свого терміну

Чинний президент США Джо Байден не піде достроково у відставку й залишатиметься президентом до завершення свого терміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Джо Байдена.
"Ми Сполучені Штати Америки - немає нічого, що ми не можемо зробити, якщо робимо це разом", - написав Байденн.
Він зазначив, що "ми просто повинні пам'ятати, хто ми є".
"Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та кожного дня, коли я маю честь бути вашим президентом", - наголосив американський лідер.
Нагадаємо, вчора чинний президент США Джо Байден заявив, що знімається з виборів. Це сталось після тривалого тиску з боку демократів та кількох провальних виступів президента, зокрема і провальних дебатів з основним опонентом Байдена на виборах колишнім президентом США Дональдом Трампом.
У своєму зверненні він запропонував як кандидат на посаду президента віце-президента Камалу Гарріс.
Після цього деякі республіканці закликали Байдена піти у відставку з посади президента США. Однак у коментарі CNN, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден не піде з президентської посади до закінчення своїх повноважень.
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