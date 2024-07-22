Байден заявил, что останется президентом США до истечения своего срока

Действующий президент США Джо Байден не уйдет досрочно в отставку и будет оставаться президентом до истечения своего срока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Джо Байдена.
"Мы Соединенные Штаты Америки - нет ничего, что мы не можем сделать, если делаем это вместе", - написал Байденн.
Он отметил, что "мы просто должны помнить, кем мы являемся".
"Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, когда я имею честь быть вашим президентом", - подчеркнул американский лидер.
Напомним, вчера действующий президент США Джо Байден заявил, что снимается с выборов. Это произошло после длительного давления со стороны демократов и нескольких провальных выступлений президента, в том числе провальных дебатов с основным оппонентом Байдена на выборах бывшим президентом США Дональдом Трампом.
В своем обращении он предложил в качестве кандидата на пост президента вице-президента Камала Харрис.
После этого некоторые республиканцы призвали Байдена уйти в отставку с поста президента США. Однако в комментарии CNN представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентской должности до окончания своих полномочий.
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