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Блінкен після переговорів з Сі Цзіньпіном: Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ

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Пекін, Понеділок 19 червня 2023 15:59
Блінкен після переговорів з Сі Цзіньпіном: Китай запевнив, що не передаватиме зброю РФ Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Китаю в черговий раз підкреслила, що не передає і не передаватиме зброю Росії для її війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг державного секретаря США Ентоні Блінкена після переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном.

"Це не новина, що Китай говорив останніми тижнями і повторював не лише нам, але й багатьом іншим країнам, що вони не надають і не надаватимуть Росії летальну допомогу для використання в Україні, і це важливе зобов'язання та важлива політика", - наголосив голова Державного департаменту США.

При цьому Блінкен наголосив, що США зараз непокоїть можливість передачі військової допомоги Росії китайськими приватними компаніями. У деяких випадках такі постачання можуть бути "явно спрямовані на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні".

"Це викликає занепокоєння, і я вказав на це нашим китайським колегам і закликав їх бути пильними у цьому питанні", - додав держсекретар.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати дії Кремля. У Пекіні наголошують, що дотримуються нейтралітету у "конфлікті".

При цьому влада КНР вже кілька разів наголошувала, що незважаючи на свою позицію, вона не надає Росії жодної військової допомоги. Таку інформацію підтверджували у Вашингтоні.

Декілька тижнів тому голова Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, в якому похвалився, що його бійці отримали китайські броньовані машини China Tiger. Як вони потрапили в Росію - невідомо.

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