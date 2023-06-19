У Пекіні почалася зустріч Блінкена із Сі Цзіньпіном

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на China Xinhua News та Bloomberg .

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що Пекін і Вашингтон під час візиту Блінкена досягли прогресу та домовленостей з деяких питань "і це дуже добре".

Він сказав держсекретарю Ентоні Блінкену, що сподівається на те, що візит американського дипломата до Китаю стабілізує зв’язки між двома найбільшими економіками світу.

Сі також сказав, що взаємодія між державами має базуватися на взаємній повазі.

Візит Блінкена до Китаю

Зазначимо, що Блінкен є найвищим чиновником США, який відвідав Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, і першим держсекретарем, який здійснив цю поїздку за п’ять років.

Очікується, що його візит стане початком нового раунду візитів високопоставлених чиновників США та Китаю, можливо, включаючи зустріч Сі та Байдена в найближчі місяці.

Блінкен почав свій дводенний візит до Пекіну 18 червня. ЗМІ повідомляли, що жодна сторона не очікує на прориви у взаєминах, адже країни розходяться з низки питань. Однак сторони все частіше висловлюють зацікавленість у досягненні більшої стабільності.

Держсек США вже зустрівся з першим дипломатом Китаю Ван І та міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом. Сторони заявляли, що погодилися продовжити обговорення на високому рівні. Однак не було жодних ознак того, що будь-яка з найбільш суперечливих проблем між ними наблизилася до вирішення.

Обидві сторони заявили, що Цінь прийняв запрошення Блінкена відвідати Вашингтон, але Пекін чітко дав зрозуміти, що "китайсько-американські відносини перебувають на найнижчому рівні з моменту їх встановлення".

Додамо, що американо-китайські відносини впали до найнижчої точки за десятиліття в лютому після того, як китайська повітряна куля-шпигун пролетіла в повітряному просторі США, змусивши Блінкена скасувати поїздку до Пекіна. Відтоді адміністрація Байдена працює над відновленням зв’язків з Китаєм, щоб зменшити ризик виникнення конфлікту між двома ядерними державами через непорозуміння.

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