Прямого влучання не було. В Ізраїлі зробили заяву про удар по лікарні у Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього. Тель-Авів на підтвердження цього опублікував кадри лікарні та перехоплену розмову бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та пресслужбу ЦАХАЛ.

Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі дав пресконференцію щодо удару по лікарні у Газі, де перебували сотні цивільних. За даними Ізраїлю, о 18:15 за місцевих часом ХАМАС запустив ракети по Ізраїлю, а о 18:59 "Ісламський джихад" випустив 10 ракет. В той самий час повідомили про вибухи поблизу лікарні "Аль-Ахлі".

Хагарі заявив про "осічку" ракети "Ісламського джихаду", яка впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.

"Аналіз наших аерофотозаписів підтверджує, що прямого влучення в саму лікарню не було", - сказав він, додаючи, що пошкодження було завдано лише автостоянці.

Речник наголошує, що удар Ізраїлю спричинив би більші наслідки, зокрема, був би кратер від вибуху ракети. На підтвердження своїх заяв ЦАХАЛ опублікував кадри до та після вибуху у лікарні "Аль-Ахлі".

Також армія Ізраїлю стверджує, що перехопила розмову терористів, які говорять про "осічку ракети".

Представник ізраїльської армії звинуватив ХАМАС у тому, що бойовики намагаються приховати те, що "насправді сталося" в лікарні. За його словами, ХАМАС завищує кількість жертв.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора ввечері ХАМАС заявив, що Ізраїль вдарив по лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Газа. Бойовики стверджували про нібито 500 загиблих та сотні поранених цивільних, які перебували у шпиталі.

Ізраїль своєю чергою відкинув звинувачення та запевнив, що не причетний до удару по цивільній лікарні. ЦАХАЛ стверджує, що вибух стався через невдалий запуск ракети "Ісламського джихаду".