Байден заявив, що повторно балотується у президенти через Трампа

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б і я. Однак ми не можемо дозволити йому перемогти заради нашої країни", - заявив президент США донорам під час збору коштів на свою виборчу кампанію в штаті Массачусетс.

Джо Байден зіткнувся з постійними сумнівами виборців щодо його рішення балотуватися ще на чотири роки через свій поважний вік. Очільник Білого дому намагався пом'якшити ці занепокоєння заявами, що Трамп зруйнує демократичні інститути США, скасує закони, що дозволяють більшій кількості людей отримати доступ до охорони здоров'я та запровадить додаткові обмеження на аборти.

Водночас, чинний американський президент неодноразово заявляв, що балотуватися в президенти у 2020 році Дональда Трампа спонукала реакція на мітинг в 2017 році білих расистів у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія. Тоді після вбивства одного з протестувальників, Трамп заявив, що по обидва боки демонстрації були "дуже хороші люди".

Найстарший в історії президент

Джо Байден минулого місяця відсвяткував свій 81-річний день народження та вже є найстаршим президентом в історії США. Союзники та люди, що спілкуються з ним, вважають некоректним робити акцент на віці та здоров'ї Байдена і підкреслюють, що він достатньо здоровий для виконання своїх обов'язків. Зокрема вони вказують на його робочий графік та фізичні вправи, прописані лікарем Білого дому.

Президент наполягає на тому, що він готовий служити ще один термін, коли з гумором намагається розрядити занепокоєння щодо свого віку - на черговому зборі коштів у вівторок, 5 грудня, Джо Байден пожартував про те, що він вісімдесятирічний.

"Це пекло, коли двічі виповнюється 40 років", - сказав він.

Видання зазначає, що оскільки 77-річний Дональд Трамп із великим відривом лідирує на виборах у Республіканській партії, Байден дедалі частіше націлюється на свого попередника, розглядаючи його як фактичного номінанта на очільника країни.

"Ця увага також посилюється на тлі опитувань, які показують, що Байден відстає від Трампа в потенційному двобої віч-на-віч, частково через занепокоєння віком президента та сприйняття виборцями того, як він керує економікою. Видатні лідери Волл-стріт також висловили стурбованість перспективою реваншу Байдена і Трампа у листопаді 2024 року і придивляються до інших кандидатів, які можуть в одну з одинадцяти годин змінити хід перегонів", - пише Bloomberg.

Альтернативні кандидати

Минулого тижня інвестор-мільярдер Білл Акман заявив, що Джо Байден ризикує нашкодити своїй репутації, якщо буде балотуватися на другий термін, і закликав його "відійти в сторону" та "створити можливість для певної конкуренції".

Акман сказав, що спостерігає за представником Міннесоти, 54-річним Діном Філліпсом, який має всі шанси поборотися з Байденом за номінацію від Демократичної партії.

"Байден зробив багато хороших речей. Однак я думаю, що його спадщина не буде доброю, якщо він стане номінантом", - сказав Акман в інтерв'ю Bloomberg Television.

Натомість виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон переконаний, що виборцям слід підтримати колишнього 51-річного губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі, як альтернативу Дональду Трампу серед кандидатів від Республіканської партії.

"Навіть якщо ви дуже ліберальний демократ, я закликаю вас, допоможіть Ніккі Гейлі", - сказав Дімон на саміті New York Times Dealbook минулого тижня.

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Основними кандидатами на виборах від Демократичної партії виступають чинний президент США Джо Байден, кандидатка в президенти 2020 року Меріенн Вільямсон та Член Палати представників Дін Філліпс.

Від Республіканської партії кандидатами на виборах виступають восьмеро політиків, серед них екс-президент США Дональд Трамп і Постійна представниця США при ООН (2017-2019) Ніккі Гейлі.

За даними агентства Reuters, у демократів немає "плану Б" на випадок відмови Джо Байдена брати участь у майбутніх перегонах. У виданні переконані, що Байден повинен іти на другий термін, навіть попри падіння власних рейтингів.

Тим часом президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив про готовність проголосити незалежність регіону від Боснії та Герцеговини, у разі обрання Дональда Трампа президентом США на виборах 2024 року.

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