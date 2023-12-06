Байден заявил, что повторно баллотируется в президенты из-за Трампа

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы и я. Однако мы не можем позволить ему победить ради нашей страны", - заявил президент США донорам во время сбора средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс.

Джо Байден столкнулся с регулярными сомнениями избирателей касательно его решения баллотироваться еще на четыре года из-за своего почтенного возраста. Глава Белого дома пытался смягчить эти беспокойства заявлениями, что Трамп разрушит демократические институты США, отменит законы, позволяющие большему количеству людей получить доступ к здравоохранению и введет дополнительные ограничения на аборты.

В то же время, действующий американский президент неоднократно заявлял, что баллотироваться в президенты в 2020 году Дональда Трампа побудила реакция на митинг в 2017 году белых расистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Тогда после убийства одного из протестующих, Трамп заявил, что по обе стороны демонстрации были "очень хорошие люди".

Самый старый в истории президент

Джо Байден в прошлом месяце отпраздновал свой 81-летний день рождения и уже является старейшим президентом в истории США. Союзники и люди, которые с ним общаются, считают некорректным делать акцент на возрасте и здоровье Байдена и подчеркивают, что он достаточно здоров для выполнения своих обязанностей. В частности, они указывают на его рабочий график и физические упражнения, прописанные врачом Белого дома.

Президент настаивает на том, что он готов служить еще один срок, когда с юмором пытается разрядить беспокойство касательно своего возраста - на очередном сборе средств во вторник, 5 декабря, Джо Байден пошутил о том, что он восьмидесятилетний.

"Это ад, когда дважды исполняется 40 лет", - сказал он.

Издание отмечает, что поскольку 77-летний Дональд Трамп с большим отрывом лидирует на выборах в Республиканской партии, Байден все чаще нацеливается на своего предшественника, рассматривая его как фактического номинанта на руководителя страны.

"Это внимание также усиливается на фоне опросов, которые показывают, что Байден отстает от Трампа в потенциальном поединке лицом к лицу, частично из-за беспокойства возрастом президента и восприятия избирателями того, как он управляет экономикой. Выдающиеся лидеры Уолл-стрит также выразили обеспокоенность перспективой реванша Байдена и Трампа в ноябре 2024 года и присматриваются к другим кандидатам, которые могут в один из одиннадцати часов изменить ход гонки", - пишет Bloomberg.

Альтернативные кандидаты

На прошлой неделе инвестор-миллиардер Билл Акман заявил, что Джо Байден рискует навредить своей репутации, если будет баллотироваться на второй срок, и призвал его "отойти в сторону" и "создать возможность для определенной конкуренции".

Акман сказал, что наблюдает за представителем Миннесоты, 54-летним Дином Филлипсом, который имеет все шансы побороться с Байденом за номинацию от Демократической партии.

"Байден сделал много хороших вещей. Но я думаю, что его наследие не будет хорошим, если он станет номинантом", - сказал Акман в интервью Bloomberg Television.

В то же время исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон убежден, что избирателям необходимо поддержать бывшего 51-летнего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, как альтернативу Дональду Трампу среди кандидатов от Республиканской партии.

"Даже если вы очень либеральный демократ, я призываю вас, помогите Никки Хейли", - сказал Димон на саммите New York Times Dealbook на прошлой неделе.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Основными кандидатами на выборах от Демократической партии выступают действующий президент США Джо Байден, кандидат в президенты 2020 года Мэриэнн Уильямсон и член Палаты представителей Дин Филлипс.

От Республиканской партии кандидатами на выборах выступают восемь политиков, среди них экс-президент США Дональд Трамп и Постоянный представитель США при ООН (2017-2019) Никки Хейли.

По данным агентства Reuters, у демократов нет "плана Б" на случай отказа Джо Байдена участвовать в предстоящей гонке. В издании убеждены, что Байден должен идти на второй срок, даже несмотря на падение собственных рейтингов.

Между тем президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о готовности провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины, в случае избрания Дональда Трампа президентом США на выборах 2024 года.

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