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У демократів немає запасного плану, якщо Байден відмовиться йти на другий термін, - Reuters

Вашингтон, Четвер 30 листопада 2023 21:55
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У демократів немає запасного плану, якщо Байден відмовиться йти на другий термін, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Демократична партія Сполучених Штатів Америки не підготувала "план Б" на випадок, якщо чинний президент Джо Байден не братиме участі у майбутніх президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Байден має намір йти на другий термін, навіть попри падіння власних рейтингів.

При цьому прихильники президента впевнені, що партії не потрібен запасний план для перемоги над ймовірним кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, якого Байден обійшов на виборах 2020 року.

"Плану Б не існує. Якби він раптом перестав балотуватися, всі, кого ви знаєте, стали б балотуватися. Віце-президент (Камала Харріс - ред.) нікого не лякає", - розповів один із високопоставлених демократів.

Якщо Байден все ж таки припинить участь у виборах під час визначення кандидата від демократів наступного року (праймеріз), участь могли б взяти інші кандидати, залежно від вимог штатів до подання документів.

Такий сценарій може призвести до внутрішньопартійної війни, пишуть журналісти.

Вибори президента США

Нагадаємо, 2024 року в США відбудуться вибори президента. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній глава держави Дональд Трамп.

У той час, як у Трампа вже є велика кількість конкурентів на праймеріз, у Байдена зараз лише один суперник - конгресмен Дін Філліпс.

Республіканці мають оголосити свого кандидата 15 липня, а демократи - 19 серпня. Після цього восени розпочнуться дебати та агітація.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

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