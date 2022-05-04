Байден заявил, что США "открыты для дополнительных санкций" против России

После того, как Европейский Союз и Великобритания объявили о дополнительных санкциях против России, президент США Джо Байден заявил, что они всегда открыты к дополнительным санкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать", – сказал Байден, обсуждая экономику США.
В среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн предложила ряд мер, которые включают запрет российской нефти.
Другие предложения включают внесение в санкционный перечень лиц, которые совершили военные преступления в Буче, изъятие крупнейшего российского банка "Сбербанк" и двух других компаний из системы SWIFT. Также запретить трем российским государственным телеканалам вещать в европейском эфире.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявила о дальнейших санкциях против 63 российских граждан. В том числе против российских медиа-компаний, которые "стоят за жестокой кампанией Путина по дезинформации" и их сотрудников.
Ранее мы сообщали, что Байден хочет посетить Украину, но планов пока нет.
Также мы писали, что Байден назвал безответственными заявления РФ о ядерном оружии.
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