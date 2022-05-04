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Байден заявив, що США "відкриті для додаткових санкцій" проти Росії

Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Після того, як Європейський Союз і Великобританія оголосили про додаткові санкції проти Росії, президент США Джо Байден заявив, що вони завжди відкриті до додаткових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"На цьому тижні я буду говорити з членами G7 про те, що ми збираємося робити", – сказав Байден, обговорюючи економіку США.

У середу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, які включають заборону російської нафти.

Також інші пропозиції включають внесення у санкційний перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення найбільшого російського банку "Сбербанк" та двох інших компаній із системи SWIFT. Також заборонити трьом російським державним телеканалам мовити в європейському ефіру.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у середу оголосила про подальші санкції проти 63 російських громадян. У тому числі проти російських медіа-компаній, які "стоять за жорстокою кампанією Путіна з дезінформації" та їх співробітників.

Раніше ми повідомляли, що Байден хоче відвідати Україну, але планів поки нема.

Також ми писали, що Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про ядерну зброю.

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Джозеф Байден