Байден заявив, що США "відкриті для додаткових санкцій" проти Росії

"На цьому тижні я буду говорити з членами G7 про те, що ми збираємося робити", – сказав Байден, обговорюючи економіку США.

У середу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала низку заходів, які включають заборону російської нафти.

Також інші пропозиції включають внесення у санкційний перелік осіб, які вчинили військові злочини в Бучі, вилучення найбільшого російського банку "Сбербанк" та двох інших компаній із системи SWIFT. Також заборонити трьом російським державним телеканалам мовити в європейському ефіру.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у середу оголосила про подальші санкції проти 63 російських громадян. У тому числі проти російських медіа-компаній, які "стоять за жорстокою кампанією Путіна з дезінформації" та їх співробітників.