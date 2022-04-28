ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден назвал безответственными заявления РФ о ядерном оружии

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 28 апреля 2022 19:25
Байден назвал безответственными заявления РФ о ядерном оружии Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления России о возросших рисках применения ядерного оружия. Американский лидер опроверг обвинения Москвы в том, что НАТО якобы ведет против нее "опосредованную войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Никто не должен делать безответственные комментарии о применении ядерного оружия или такой возможности", - сказал Байден.

Американский лидер назвал неправдой обвинения России о том, что США и НАТО ведут против нее опосредованную войну. По его словам, таким способом Москва пытается оправдать свои неудачи в Украине.

"Я думаю, что это скорее отражение не правды, а их неудачи", - добавил Байден.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", заявив при этом о ее недопустимости.

Отметим, накануне США призвали Россию смягчить риторику об угрозе ядерной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие Война в Украине
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги