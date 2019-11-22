В Сенате США требуют документы о контактах Байдена и Порошенко

Фото: Линдси Грэм (flickr.com_John Pemble)

Сенатор отмечает, что предоставленные документы должны помочь ответить на вопросы относительно роли вице-президента Байдена "в увольнении генпрокурора Шокина ради прекращения расследования деятельности компании, где работал его сын".

Председатель юридического комитета Сената США Линсди Грэм направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой предоставить документы относительно контактов пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сенатор сообщил в Twitter

Также его интересуют связи Порошенко с другими должностными лицами Администрации президента США Барака Обамы, а также с Хантером Байденом.

Кроме того сенатор разместил ссылку на оригинал письма, в котором отмечает, что предоставленные документы должны помочь ответить на вопросы относительно роли вице-президента Байдена "в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина для прекращения расследование деятельности компании, где работал его сын".

"Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского... Хантер Байден через Twitter начал "преследовать" тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры относительно расследования Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma", - говорится письме Грэма.

Сенатора, в частности, интересуют документы, в том числе распечатки телефонных разговоров, связанные с переговорами между Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в особенности, если в них поднимается вопрос о расследовании в отношении компании Burisma, в которой сын Байдена был в совете директоров.

Грэм также запрашивает любые документы, связанные со встречей 2 марта 2016 года Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, и тогдашнего госсекретаря Джона Керри.

По словам сенатора, 11, 18 и 19 февраля 2016 года Байден имел серию телефонных разговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, в которых поднимался вопрос "увольнения генерального прокурора Шокина за якобы коррупцию". Еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности, пишет сенатор. Грэм затребовал у госсекретаря документы и стенограммы телефонных разговоров между Байденом и Порошенко в указанные даты.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в ситуации, в которой бывший вице-президент Джо Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что Байден не нарушал закон, когда просил уволить экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, Байден настаивал на увольнении якобы из-за отсутствия коррупционных расследований.