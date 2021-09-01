UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского. Байден сказал, что с нетерпением ждет этой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", - написал президент США на странице в Twitter.

Напомним, встреча президентов Украины и США в Белом доме должна начаться около 21:00 по киевскому времени.

Добавим, ожидается, что Байден будет уверять Зеленского в том, что США помогут Украине бороться с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжозеф Байден