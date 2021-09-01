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Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Зеленським

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Байден сказав, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням", - написав президент США на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, зустріч президентів України та США у Білому домі має розпочатися близько 21:00 за київським часом.

Додамо, очікується, що Байден буде запевняти Зеленського в тому, що США допоможуть Україні боротися з Росією.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден