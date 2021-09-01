Байден будет заверять Зеленского, что США помогут в противостоянии российской оккупации, - Bloomberg
Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Президент Джо Байден будет стремиться заверить президента Украины Владимира Зеленского в том, что США привержены противодействию российской экспансии в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, американский президент планирует обсудить вопросы национальной безопасности Украины в отношении России и способы оказания помощи США.
Они также обсудят усилия Украины по борьбе с коррупцией.
Ранее у Байдена назвали ожидания от визита Зеленского.
РБК-Украина писало, что Зеленский назвал первый вопрос, с которого сегодня начнет встречу с Байденом.