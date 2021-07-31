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Байден заявил о надежде на успех переговоров по стратегической безопасности

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Вашингтон, Суббота 31 июля 2021 05:11
Байден заявил о надежде на успех переговоров по стратегической безопасности Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на проведение переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической безопасности. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Переговоры в Женеве по стратегической безопасности прошли 28 июля. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Они в процессе. И я питаю надежды", - сказал Байден.

Ранее в США назвали переговоры содержательными.

Напомним, в Кремле заявляли, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсуждали воссоздание механизма спецпредставителя Госдепа США по Украине.

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