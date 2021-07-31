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Байден заявив про надію на успіх переговорів зі стратегічної безпеки

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Вашингтон, Субота 31 липня 2021 05:11
Байден заявив про надію на успіх переговорів зі стратегічної безпеки Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден з надією дивиться на проведення переговорів Москви і Вашингтона щодо стратегічної безпеки. Відповідну заяву він зробив в ході прес-конференції в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Переговори в Женеві щодо стратегічної безпеки пройшли 28 липня. Російську делегацію очолював заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, американську -перший заступник держсекретаря США Венді Шерман.

"Вони в процесі. І я маю надії", - сказав Байден.

Раніше в США назвали переговори змістовними.

Нагадаємо, в Кремлі заявляли, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на саміті в Женеві обговорювали відтворення механізму спецпредставника Держдепу США в Україні.

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