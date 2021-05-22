Байден заявил о готовности помочь в восстановлении сектора Газа

В то же время он подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не изменилась

"Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами. <...> Им нужна помощь, и я готов сделать это", - сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что речь пойдет о восстановлении мирной инфраструктуры, а не объектов, которые использует в военных целях контролирующее сектор Газа движение ХАМАС.



Байден заявил, что считает "двухгосударственное решение" единственным способом остановить конфликт на Ближнем Востоке.

