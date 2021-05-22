Байден заявив про готовність допомогти у відновленні сектора Газа

США готові разом з іншими країнами підготувати пропозиції щодо відновлення сектора Газа. Йдеться про відновлення мирної інфраструктури.
Про це сказав президент США Джо Байден на прес-конференції в Білому домі, передає CBS.
Водночас він підкреслив, що його позиція про підтримку і прихильність безпеці Ізраїлю не змінилася
"Я готовий підготувати і спробую підготувати великий пакет пропозицій разом з іншими країнами. <...> Їм потрібна допомога, і я готовий зробити це", - сказав Байден.
При цьому він підкреслив, що мова піде про відновлення мирної інфраструктури, а не об'єктів, які використовує у військових цілях контролюючий сектор Газа рух ХАМАС.
Байден заявив, що вважає "дводержавне рішення" єдиним способом зупинити конфлікт на Близькому Сході.
Раніше Politico з посиланням на джерела заявляло, що Адміністрація президента США Джо Байдена чинить закулісний тиск на Ізраїль для врегулювання конфлікту з палестинськими бойовиками в Секторі Газа. Дії Вашингтона допомогли запобігти наземному вторгненню армії Ізраїлю.
Водночас, в Пентагоні заявили, що Ізраїль не запитував у США додаткової військової допомоги для проведення операцій проти палестинських угруповань.