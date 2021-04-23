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Байден заявил Эрдогану, что намерен признать геноцид армян, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. На сайте Белого дома опубликован пресс-релиз беседы, но об этом в нем не упоминается.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Байден будет использовать слово "геноцид" в заявлении 24 апреля о признании Дня памяти геноцида армян, выполняя обещание, данное им в ходе своей президентской кампании. Он станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства в Османской империи в 1915 году геноцидом.

Президенты США и Турции провели телефонный разговор вечером 23 апреля. В опубликованном Белом доме пресс-релизе о беседе двух лидеров о намерении Байдена признать геноцид армян не упоминается. Отмечалось, что они договорились встретиться во время саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Пресс-служба президента Турции также опубликовала пресс-релиз беседы. В нем отсутствует упоминание об этом заявлении Байдена. Как и в американской версии, говорится о намерении лидеров улучшить отношения между странами и вывести их на более высокий уровень. Турецкая сторона подтверждает договоренность о встрече Эрдогана с Байденом на саммите НАТО.

Напомним, о намерении Байдена официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным его собеседников, это может произойти в субботу, 24 апреля.

В 2019 году администрация 45 президента США Дональда Трампа воздержалась от одобрения резолюции Сената, которая признавала геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Тогда пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция осуждает решение Сената США относительно признания геноцида армян. В Анкаре считают, что признание геноцида армян вредит отношениям между Турцией и США.

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи.

По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян. Геноцидом это признали 23 государства, а также Европарламент.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденТурциягеноцид армянРеджеп Тайип Эрдоган