Байден завтра відвідає Ізраїль

Повідомляється, що під час свого візиту Байден прагне надіслати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль. Раніше Білий дім пообіцяв воюючій країні військову підтримку, а також відправив у регіон американські авіаносці та морських піхотинців.

Байден висловив підтримку Ізраїлю

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості та зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Раніше Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.