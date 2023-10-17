Байден завтра посетит Израиль

Сообщается, что в ходе своего визита Байден стремится послать соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль. Ранее Белый дом пообещал воюющей стране военную поддержку, а также отправил в регион американские авианосцы и морских пехотинцев.

Байден выразил поддержку Израилю

Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США – самая могущественная нация в истории мира и у нее есть возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

Ранее Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.