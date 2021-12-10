Байден заверил Зеленского в поддержке нормандского формата, - Белый дом
Президент США Джо Байден заявил в четверг в телефонной беседе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что американская администрация поддерживает нормандский формат. Он также поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
"Президент Байден в беседе с Зеленским подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать нормандский формат и усилия по выполнению минских соглашений, включая нашу поддержку этого процесса, который возглавляют наши союзники Франция и Германия", - сказала чиновница.
По ее словам, "разговор с президентом Зеленским был очень теплым, он продлился около 90 минут".
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден после саммита с Путиным якобы будет давить на Украину, чтобы она согласилась на частичную автономию Донбасса.
Сам Байден во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.
Сообщения американских СМИ про возможное давление на Украину также опровергли в Белом доме.