Байден запевнив Зеленського у підтримці нормандського формату, - Білий дім

Президент США Джо Байден заявив у четвер у телефонній бесіді українському лідеру Володимиру Зеленському, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. Він також підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.