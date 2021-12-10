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Байден запевнив Зеленського у підтримці нормандського формату, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 10 грудня 2021 02:59
Байден запевнив Зеленського у підтримці нормандського формату, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив у четвер у телефонній бесіді українському лідеру Володимиру Зеленському, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. Він також підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Президент Байден в бесіді з Зеленським підкреслив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати "нормандський формат" і зусилля з виконання Мінських угод, включаючи нашу підтримку цього процесу, який очолюють наші союзники Франція і Німеччина", - сказала чиновниця.

За її словами,"розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що Байден після саміту з Путіним нібито тиснутиме на Україну, щоб вона погодилася на часткову автономію Донбасу.

Сам Байден під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України запевнив його, що ні про які компроміси з Путіним не говорив.

Повідомлення американських ЗМІ про можливий тиск на Україну також спростували в Білому домі.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден
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