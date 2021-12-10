Байден запевнив Зеленського у підтримці нормандського формату, - Білий дім
Президент США Джо Байден заявив у четвер у телефонній бесіді українському лідеру Володимиру Зеленському, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. Він також підтримав суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Президент Байден в бесіді з Зеленським підкреслив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати "нормандський формат" і зусилля з виконання Мінських угод, включаючи нашу підтримку цього процесу, який очолюють наші союзники Франція і Німеччина", - сказала чиновниця.
За її словами,"розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".
Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що Байден після саміту з Путіним нібито тиснутиме на Україну, щоб вона погодилася на часткову автономію Донбасу.
Сам Байден під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України запевнив його, що ні про які компроміси з Путіним не говорив.
Повідомлення американських ЗМІ про можливий тиск на Україну також спростували в Білому домі.