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США опровергли заявления о давлении на Украину по автономии ОРДЛО

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 09 декабря 2021 23:04
США опровергли заявления о давлении на Украину по автономии ОРДЛО Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белый дом опроверг информацию СМИ о якобы оказываемом США давлении на Украину по автономии временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО). Эти заявления являются абсолютной ложью.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Информация о давлении со стороны США на Украину, чтобы та предоставила частичную автономию ОРДЛО, является абсолютно ложной", - сказала Псаки.

Вопрос, который задала журналистка представителю Белого дома звучал так: "Были сообщения, что США оказывают давление на Украину, чтобы так уступила России часть территории, удержав ее от вторжения".

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы Киев предоставил автономию ОРДЛО.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину невозможно принудить к невыгодным для нее решениям.

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