Байден заверил, что поддерживает Европу, несмотря на встречу с Путиным

Президент США Джозеф Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующее заявление американского президента появилось в газете Washington Post, передает Le Figaro.
В своем заявлении Байден отмечает, что 9 июня отправится в Европу. Там он посетит саммиты G7 и НАТО, а 16 июня в Женеве встретится с Владимиром Путиным.
Байден уверяет, что его поездка призвана объединить мировые демократии и он готов выступить против Путина со своими европейскими союзниками.
"Мы едины в ответе на вызовы России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов", - говорится в заявлении Байдена.
Он также подчеркнул, что Путин знает о его позиции и Байден готов еще раз заявить об этом на встрече в Женеве.
"Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Во время нашей встречи я еще раз подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократий, приверженных одним и тем же принципам, защите достоинства и прав человека", - заявляет Байден.
Напомним, что встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня и пройдет в Женеве во время поездки американского лидера в Европу. Цель этой встречи - восстановить предсказуемость в отношениях двух стран.
Ранее сообщалось, что США не планирует идти на конфликты с Россией, но будет противостоять вызовам и угрозам. Такой позиции придерживается Байден.
Также мы писали, что Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет позитивной.