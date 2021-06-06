UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден заверил, что поддерживает Европу, несмотря на встречу с Путиным

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление американского президента появилось в газете Washington Post, передает Le Figaro.

В своем заявлении Байден отмечает, что 9 июня отправится в Европу. Там он посетит саммиты G7 и НАТО, а 16 июня в Женеве встретится с Владимиром Путиным.

Байден уверяет, что его поездка призвана объединить мировые демократии и он готов выступить против Путина со своими европейскими союзниками.

"Мы едины в ответе на вызовы России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов", - говорится в заявлении Байдена.

Он также подчеркнул, что Путин знает о его позиции и Байден готов еще раз заявить об этом на встрече в Женеве.

"Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Во время нашей встречи я еще раз подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократий, приверженных одним и тем же принципам, защите достоинства и прав человека", - заявляет Байден.

Напомним, что встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня и пройдет в Женеве во время поездки американского лидера в Европу. Цель этой встречи - восстановить предсказуемость в отношениях двух стран.

Ранее сообщалось, что США не планирует идти на конфликты с Россией, но будет противостоять вызовам и угрозам. Такой позиции придерживается Байден.

Также мы писали, что Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет позитивной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденВладимир Путин