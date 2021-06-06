Байден заверил, что поддерживает Европу, несмотря на встречу с Путиным

В своем заявлении Байден отмечает, что 9 июня отправится в Европу. Там он посетит саммиты G7 и НАТО, а 16 июня в Женеве встретится с Владимиром Путиным.

Байден уверяет, что его поездка призвана объединить мировые демократии и он готов выступить против Путина со своими европейскими союзниками.

"Мы едины в ответе на вызовы России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов", - говорится в заявлении Байдена.

Он также подчеркнул, что Путин знает о его позиции и Байден готов еще раз заявить об этом на встрече в Женеве.

"Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Во время нашей встречи я еще раз подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократий, приверженных одним и тем же принципам, защите достоинства и прав человека", - заявляет Байден.