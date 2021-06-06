Байден запевнив, що підтримує Європу, незважаючи на зустріч з Путіним

У своїй заяві Байден зазначає, що 9 червня відправиться до Європи. Там він відвідає саміти G7 і НАТО, а 16 червня в Женеві зустрінеться з Володимиром Путіним.

Байден запевняє, що його поїздка покликана об'єднати світові демократії і він готовий виступити проти Путіна зі своїми європейськими союзниками.

"Ми єдині у відповіді на виклики Росії європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде жодних сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів", - йдеться в заяві Байдена.

Він також підкреслив, що Путін знає про його позицію і Байден готовий ще раз заявити про це на зустрічі в Женеві.

"Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на майбутні шкідливі дії. Під час нашої зустрічі я ще раз підкреслю прихильність Сполучених Штатів, Європи і демократій, прихильних одним і тим же принципам, захисту гідності і прав людини", - заявляє Байден.