Байден обговорив з Макроном підтримку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

"Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно із зобов'язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з Росії відшкодування за агресію", - вказали в адміністрації глави американської держави.

Під час дзвінка Байден і Макрон також підняли тему співпраці між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні й спільних зусиль щодо реагування на виклики, які створює Китай для світового порядку, заснованого на правилах.

Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.