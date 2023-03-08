Байден обсудил с Макроном поддержку Украины

Президент США Джо Байден 7 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
"Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине безопасность и взимать с России возмещение за агрессию", - указали в администрации главы американского государства.
Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместных усилий по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.
Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.
Напомним, в феврале Байден посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
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