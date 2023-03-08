Байден обсудил с Макроном поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

"Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине безопасность и взимать с России возмещение за агрессию", - указали в администрации главы американского государства.

Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместных усилий по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.

Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.