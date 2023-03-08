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Байден обсудил с Макроном поддержку Украины

Фото: Байден обсудил с Макроном поддержку Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден 7 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине безопасность и взимать с России возмещение за агрессию", - указали в администрации главы американского государства.

Во время звонка Байден и Макрон также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместных усилий по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.

Кроме того, политики подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.

Напомним, в феврале Байден посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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