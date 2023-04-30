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Байден закликав РФ звільнити заарештованого журналіста WSJ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден закликав до звільнення ув'язненого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Журналістика - це не злочин. Еван має бути негайно звільнений, як і всі інші американці, захоплені в заручники або несправедливо затримані за кордоном", - заявив він.

Байден додав, що Гершкович вирушив на репортаж до Росії, щоб "пролити світло на темряву".

"Ми працюємо щодня, щоб домогтися його звільнення, шукаємо можливості та інструменти, щоб повернути його додому", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича було затримано в Єкатеринбурзі і звинувачено в нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден