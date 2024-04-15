ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден призвал Конгресс принять законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю

США, Понедельник 15 апреля 2024 09:38
UA EN RU
Байден призвал Конгресс принять законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с руководством Конгресса призвал как можно быстрее одобрить законопроект, который, в частности, предусматривает выделение помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Президент обсудил острую потребность в том, чтобы Палата представителей как можно скорее приняла дополнительный законопроект по национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом США приняли участие лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В частности, Шумер призвал Палату представителей, возглавляемую Республиканской партией, принять меры по пакету помощи, принятому Сенатом после иранского нападения.

"Самый лучший способ помочь Израилю и Украине - это принять дополнительное соглашение на этой неделе. Я призвал спикера Джонсона сделать это", - отметил он.

Пока Палата представителей не голосовала за принятый Сенатом законопроект, поскольку многие консерваторы в Палате представителей выступают против отправки дополнительной помощи Украине и хотят, чтобы в любой пакет помощи была включена более строгая политика США относительно границы с Мексикой.

Помощь Украине от США

В США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства в помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывался ставить этот законопроект на голосование. В частности, из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.

На днях Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не против американской помощи Украине. Но, по его словам, она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп поддержал идею помощи Украине в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Конгресс США
NEWS
Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине
Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине
DAILY
На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак